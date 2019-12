Das Wahlamt bleibt geöffnet

Die Gemeinde bleibt am Freitag, 27. Dezember, geschlossen. Von der Schließung bleibt das Wahlamt ausgenommen: Für einen Wahlvorschlagsträger bleibt es daher möglich, einen Wahlvorschlag für die am Sonntag, 15. März, stattfindende Gemeinderatswahl einzureichen. Ebenso können an diesem Tag Unterstützungsunterschriften für neue Wahlvorschlagsträger, sofern sie ihren Wahlvorschlag vorher eingereicht haben, geleistet werden. Mitarbeiter der Gemeindewahlleitung werde in der Zeit von 8 bis 12 Uhr im Rathaus anwesend sein. Für darüber hinausgehende Anliegen ist die Gemeinde am Montag, 30. Dezember, wieder für seine Bürger da. red