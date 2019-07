Das Wachstum gerät ins Stocken

Die IHK Würzburg-Schweinfurt hat den Gründeratlas Mainfranken 2019 veröffentlicht. Die jährlich erscheinende Publikation beleuchtet die Gewerbeentwicklung und das Gründungsgeschehen in der Region. Zentrales Ergebnis in diesem Jahr: Die Wachstumsdynamik des Gewerbebestands nimmt weiter ab.

Der Gründungssaldo - also die Differenz aus Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen - ergab für das gesamte Jahr 2018 in Mainfranken ein Plus von 451. Dies entspricht einem Rückgang um 21,4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, als es ein Plus von 574 gegeben hatte. Grund dafür ist ein Rückgang bei den Neuanmeldungen sowie ein Anstieg der Abmeldungen gegenüber dem Jahr 2017.

Die Anzahl der Gewerbeanmeldungen hat sich um 0,7 Prozent verringert (minus 48). Die Gewerbeabmeldungen sind um 1,2 Prozent ( plus 75) gestiegen. Und auch die Dynamik der im Handelsregister eingetragenen Unternehmen - zum Beispiel GmbHs oder AGs - hat sich im Vergleich zu 2017 verringert. Waren es im Jahr 2017 noch 270, so konnten im Jahr 2018 noch 230 gezählt werden. Das entspricht einem Rückgang von 14,8 Prozent.

Die insgesamt nachlassende Dynamik spiegelt sich zum Teil auch in den Regionen wider: Während der Gründungssaldo in den Landkreisen Bad Kissingen (plus 93), Hassberge (plus 39) und Rhön-Grabfeld (plus 43) über dem Niveau des Vorjahres liegt, seien in allen anderen Regionen teils deutliche Rückgänge zu verzeichnen, heißt es im Gründeratlas der IHK.

Auch in den beiden kreisfreien Städten Würzburg und Schweinfurt zeige sich eine deutliche Verlangsamung: Für die Stadt Würzburg lag der Saldo 2018 bei plus 6 (Vorjahr: plus 49), für die Stadt Schweinfurt wuchs er sogar auf minus 19 (Vorjahr: minus 7).

Während der Gewerbebestand bei den "Dienstleistungen" angestiegen ist, zeigen die Branchen "Bau" und "Verarbeitendes Gewerbe" keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Deutlich rückläufig ist die Entwicklung im Handel.

"Die Zahlen zeigen, dass starkes Gründertum trotz des medialen Hypes rund um die Start-up-Diskussion schlicht nicht zutreffend ist", betont Dr. Sascha Genders, IHK-Bereichsleiter Existenzgründung und Unternehmensförderung und Standortpolitik. Trotz vieler guter Ansätze in der Region Mainfranken gebe es heute weniger Existenzgründer als noch vor einigen Jahren. Zudem handle es sich immer häufiger um Nebenerwerbsgründungen. "Wir brauchen langfristig eine stabile Gründungsmentalität in Mainfranken, um insbesondere den demografischen Wandel in der Unternehmerschaft und den anstehenden Generationenwechsel im Mittelstand zu schaffen."

Die IHK unterstützt Gründungswillige durch ein umfangreiches Angebot und Dienstleistungen: Neben Grundlagenseminaren ("Wie mache ich mich selbstständig?") und kostenfreien Beratungsgesprächen zum Thema "Businessplan und Co" bietet die Wirtschaftskammer auch ein Mentorenprogramm für Start-ups und organisiert Netzwerk- und Informationsangebote wie etwa eine Lama-Wanderung in der Rhön am 8. September oder die Gründermesse Mainfranken am 21. November.

Der Gründeratlas Mainfranken 2019 steht kostenlos als Download zur Verfügung unter: www.wuerzburg.ihk.de/gruenderatlas. red