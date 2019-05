"Der Wald ist mehr als ein Haufen Bäume ... ein vielfältiges Ökosystem im Wandel der Jahreszeiten"

heißt eine Veranstaltung, zu der die KEB - Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis Bamberg einlädt. Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreicher Nachmittag mit neuen Erfahrungen über das vielfältige Leben im Wald. Zur Stärkung findet ein Picknick statt (bitte Verpflegung mitbringen). Die erlebnispädagogische Veranstaltung mit der Umweltingenieurin Barbara Büttel findet am Samstag, 4. Mai, um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Wald in Friesen. Es wird ein Teilnehmerbeitrag erhoben. Information und Anmeldung bei der KEB im Landkreis Bamberg unter Telefon 0951/9230670 oder per E-Mail familienbildung.keb-bamberg@t-online.de. red