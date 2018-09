Das Vespa-Treffen in Maineck

Veranstaltung Alle Jahre wieder, wenn sich im Altweibersommer die Blätter verfärben, dann knattert in Maineck beim Vespa-Treffen Bella Italia auf zwei Rädern wieder in die Winterruhe. "Am 23. September lassen Hunderte von Fahrern aus ganz Oberfranken, die meist nur über ein Saisonkennzeichen verfügen, die Zweiradsaison mit einem Aufenthalt in Maineck ausrollern", erklärt Michael Auer.

Verköstigung Im Radlerheim steigt bei Kaffee und Kuchen, Pizza und Bratwürsten sowie diversen Getränken ein italienischer Nachmittag. Für gewöhnlich findet das Vespa-Treffen immer am letzten Sonntag im September statt. Da dieser 2018 nahe am Oktober liegt, wird die Veranstaltung diesmal um eine Woche vorverlegt. "Da ist es noch etwas wärmer", nennt Vorsitzende Sonja Baumann vom Radfahrerverein (RV) Viktoria Maineck den Grund. Sie gehört ebenfalls zu den Vespa-Freunden, die aus dem Verein heraus entstanden sind. Die Leidenschaft für die italienische Kultmarke hatte die Mainecker vor sieben Jahren dazu bewogen, ein regelmäßiges Treffen für Vespa-Freunde aus nah und fern zu organisieren.

Novum Heuer wird es erstmals einen Stand mit Accessoires, Bildern, Buttons und Dekoartikeln rund um den italienischen Kultroller geben. Die Kinder können sich auf dem Spielplatz unweit des Radlerheimes vergnügen oder als Beifahrer auf einer Vespa italienische Rollerluft schnuppern. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im malerischen Biergarten statt, bei schlechtem in der beheizten Festhalle. stö