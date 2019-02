Das Vereinsleben beim KSV Waldeck läuft in geregelten Bahnen

Von einem sportlich und finanziell zufriedenstellenden Jahr sprach Vorsitzender Jürgen Oppelt bei der Jahresversammlung KSV Waldeck Unterpreppach. Der Verein stehe auf stabilen Pfeilern. Man müsse die Projekte, die in den kommenden Jahren sicherlich anstehen, im Auge behalten, sagte er und erinnerte in seinem Jahresbericht an die Höhepunkte und Veranstaltungen des vergangenen Jahres.

Als rückläufig bezeichnete er die Teilnahme an den Turnieren wie Tandem- und Clubmeisterschaft der Damen. Hier müsse man sich vielleicht überlegen, wie man diese Angebote etwas attraktiver gestalten könnte.

Oppelt sprach zwei Probleme an: zum einen die linke Kegelbahn, die beim Einschalten oft eine Störung aufweise, und zum anderen Wasser unterhalb des Kugelrücklaufes im Maschinenraum. Da beide Probleme möglicherweise die gleiche Ursache haben, sei im Frühjahr letzten Jahres ein Kanal mit einer Pumpe gesetzt worden, nachdem festgestellt worden war, dass die Drainage, die das Wasser ableiten soll, deutlich zu hoch sitze. Momentaner Stand sei, dass es im Maschinenraum relativ trocken ist und das Wasser nicht nennenswert nachläuft. Es müsse nun darauf geachtet werden, dass es komplett abtrocknet; wenn nicht, müsse man aufbaggern und die Drainage tiefer setzen, schilderte Oppelt.

Der Sportwart Matthias Ger-cke kam auf den sportlichen Teil zu sprechen, zunächst auf die derzeitigen Tabellenstände, die eine durchwachsene Bilanz für die Mannschaften belegen. Die fünfte Mannschaft liege nach der letztjährigen Meisterschaft erneut auf Titelkurs.

Meister und Jubilare

Die Sieger der internen Meisterschaften trug er vor. Tandemmeisterschaft: Manuel Schmidt-Klug/Sonja Zellner; Clubmeisterschaft: Lothar Heimlich; Vereinsmeisterschaft/Damen: Vanessa Grader; Vereinsmeisterschaft Herren: Matthias Ebert. Eine Ehrung erhielt Walter Welsch für 300 Spiele und als Spieler des Jahres wurde Jürgen Oppelt ausgezeichnet.

Sodann standen Mitgliederehrungen auf dem Programm: Allerdings waren nicht alle zu Ehrenden anwesend. Auf 15 Jahre Zugehörigkeit blicken Sabine Oppelt und Marion Dickert, auf 25 Jahre Stefan Elflein, Doris Welsch, Robert Reuter und Alexander Räder und gar auf 30 Jahre Lothar Heimlich.