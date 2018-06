Das Unternehmen

red



Die Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH (CCEP DE) ist mit einem Absatzvolumen von knapp 3,9 Milliarden Litern (2017) das größte deutsche Getränkeunternehmen. Sie ist nach eigenen Angaben für die Abfüllung sowie für den Verkauf und den Vertrieb von Coca-Cola-Markenprodukten in Deutschland verantwortlich. Die CCEP DE betreut rund 370 000 Handels- und Gastronomiekunden und beschäftigt rund 8000 Mitarbeiter. Die CCEP DE ist Teil von Coca-Cola European Partners (CCEP), einem der führenden Konsumgüterhersteller in Europa. CCEPbedient über 300 Millionen Konsumenten in 13 Ländern mit einer breiten Auswahl von alkoholfreien Getränken.