Zum Thema Kronacher Stadtmauern: Es war eine Zeit, da hat sich die Stadt Kronach noch regelmäßig und ohne eine Aufforderung seiner Bürger um das gute Erscheinungsbild ihrer Stadtmauern gekümmert. Man befreite diese rechtzeitig von unschönem und gleichzeitig auch zerstörendenm Wildwuchs. So konnte sich erst gar nicht so ein Chaos entwickeln, wie es sich derzeit im Stadtgraben und der Schwedenstraße unterhalb meines Gartens zeigt. Das Unkraut wuchert inzwischen bis auf mein Grundstück. Zwar hat eine Firma am 16. Oktober 2019 vom Marienplatz bis zum Neuen Werk den Wildwuchs beseitigt. Für ein weiteres "Abholzen" bis an mein Anwesen hätte man aber keinen Auftrag, erklärte mir ein Mitarbeiter dieser Firma. Was hat dies zu bedeuten? Will man hier nicht zum Abschluss kommen und das leidige Theater zu Ende bringen?

Peter Danz

Kronach