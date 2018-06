Das Umweltmobil kommt

Das Landratsamt Bayreuth weist darauf hin, dass das Umweltmobil am Samstag, 30. Juni, an folgenden Stationen hält: 8 bis 9 Uhr Schützenfestplatz (Bayreuther Straße) in Hollfeld; 9.30 bis 10 Uhr Parkplatz "Im Tal" in Aufseß; 10.15 bis 10.30 Uhr Altglascontainer (bei Hausnummer 38) in Hochstahl; 11 bis 11.30 Uhr Parkplatz am Ortsausgang in Wohnsgehaig; 11.50 bis 12.30 Uhr ehemaliger Wertstoffhof/Bauhof (Bayreuther Straße 1) in Glashütten; 12.50 bis 13.45 Uhr ehemaliger Wertstoffhof (Johann-Feilner-Straße) in Mistelbach.

Auch (defekte) Lithium-Ionen-Batterien können dort abgegeben werden. Die Anlieferung am Umweltmobil ist gemeindeübergreifend, aber nur zu den offiziellen Standzeiten gestattet. Unkontrollierte Ablagerungen können Mensch und Umwelt schädigen und verzögern die Sammelaktion. Weitere Informationen erteilt das Landratsamt Bayreuth, Telefon 0921/728282. red