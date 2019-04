Das Todaustragen als lebendigen Brauch ansehen

Bei der Hauptversammlung des Feuerwehrvereins Burgberg in der Gaststätte "Wallachei" hob das Beiratsmitglied Bernd Krauß das gesellschaftliche Engagement des Vereins heraus. Die Schriftführerin Sigrid Kalb verwies auf einige der herausstechenden Ereignisse des vergangenen Jahres.

Sie erinnerte besonders an das Todaustragen, womit man nicht nur einen alten Brauch fortführen wollte, sondern vor allem Spenden für einen sozialen Zweck gesammelt habe, mit denen man zwei Kindertagesstätten unterstützte. Am Volkstrauertag habe man die Ehrenwache am Ehrenmal auf dem Burgberg gestellt und mit der Berger Bevölkerung der gefallenen Soldaten gedacht. Zur Adventszeit sorgte der vom Verein aufgestellte Christbaum für festlichen Glanz und ein weihnachtliches Flair auf dem Burgberg.

Der Kassier Rudolf Krauß konnte erfreut berichten, dass im letzten Jahr positiv gewirtschaftet worden sei. Da der bisherige stellvertretende Vorsitzende Günther Werner aus privaten Gründen von seinem Amt zurücktrat, wählte die Versammlung Bernd Krauß zu seinem Nachfolger. Der neue Amtsinhaber bedankte sich bei seinem Vorgänger für dessen geleistete Arbeit. Er erinnerte daran, dass mittlerweile bereits das Todaustragen für dieses Jahr stattfand und dass auch diesmal wieder der Erlös in zwei Teilen für soziale Zwecke gespendet werden soll. Zum Schluss konnte Bernd Krauß mehrere Mitglieder für ihre jahrzehntelange Treue zum Verein mit einer Urkunde auszeichnen. thi