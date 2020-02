Das Titelrennen spitzt sich zu: Siege für den Kronacher SK II und die SF Windheim

Wie erwartet kam es beim Spiel Michelau gegen Windheim zur kleinen Vorentscheidung in der Schach-Kreisoberliga. Da Michelau das Spiel mit 2,5:5,5 verlor, rutschte die Mannschaft wegen der Brettpunkte auf den dritten Rang zurück. Tabellenführer ist nun der Kronacher SK, der gegen den SK Mitwitz einen hohen Erfolg einholte und dadurch von den drei punktgleichen Mannschaften an der Tabellenspitze das beste Brettpunktverhältnis besitzt.

Nur einen Punkt dahinter folgen mit Steinwiesen und Mönchröden zwei weitere punktgleiche Mannschaften, die ebenfalls noch theoretische Chancen auf den Titel besitzen. Damit herrsch vorne ein starkes Gedränge, sind doch die ersten fünf Teams nur durch einen Mannschaftspunkt voneinander getrennt. Wer die zwei glücklichen Aufsteiger in die Bezirksliga Oberfranken West am Ende sein werden, wird sich in den direkten Begegnungen zwischen diesen Teams in den letzten drei Runden entscheiden.

Abgeschlagen sind dagegen aufgrund der erneuten Niederlagen bereits Mitwitz, Oberlauter, Burgkunstadt und Seubelsdorf. Etwas Boden gut machte Sonneberg II und liegt ebenfalls punktgleich mit Seubelsdorf auf Platz 6.

Kreisoberliga

Kronacher SK II - SK Mitwitz 7:1

Zunächst sah es nicht nach einer klaren Sache für den Favoriten Kronacher SK aus, denn die Mitwitzer spielten so gar nicht wie ein Tabellenletzter auf. Zunächst reichte es auch lediglich zu einem Unentschieden am sechsten Brett, denn Kessel fand nach Vorteilen im Mittelspiel nicht die beste Fortsetzung und bot in ausgeglichener Stellung schließlich selbst das Remis.

Nun wendete sich das Blatt, als Schmierer seine Partie nach einem Eröffnungsfehler gegen Konradi noch drehte und den ersten vollen Punkt für Kronach holte. Hans Blinzler hatte ebenfalls mehr Mühe als erhofft, um gegen Erich Pfeiffer seinen sechsten Sieg in Folge zu holen, doch genügten nach verpasstem Figurengewinn schließlich doch drei Mehrbauern.

Auch Robin Beetz kam bei seinem ersten Einsatz in Kronachs "Zweiter" zu einem klaren Sieg, nachdem auch er eine sehr gute Chance zunächst ausgelassen hatte. Lange Zeit spielte Friedrich Bürger sehr souverän gegen Hans Neuberg und bestrafte eine Ungenauigkeit des Kronacher Spielleiters mit einem Bauerngewinn. Doch dadurch wurde eine Linie zur Hälfte geöffnet, was der Kronacher zu einem starken Königsangriff nutzte, der schließlich vom Figuren- und Partiegewinn gekrönt wurde.

Da inzwischen auch Tobias Pfadenhauer seine Partie nach einer Springergabel gegen Gerhard Bürger gewann, war der Sieg bereits sichergestellt. Ohne Furcht spielte Johannes Renner, Kronachs Jüngster, gegen den erfahrenen Gerhard Kohles. Er nutzte bereits in der Eröffnung einen unbedachten Springerzug zu einem Läuferspieß gegen Dame und Turm und kam nach weiteren 30 Zügen zu seinem ersten Sieg beim KSK II.

Auf Sicherheit hatte Baumgärtner an Brett 1 gespielt, wobei sich im Partieverlauf für ihn Positionsvorteile ergeben hatten. Da er diese jedoch dank guter Verteidigung von Uwe Pfadenhauer nicht nutzen konnte, kam es zur - für beide Spieler verdienten - Punkteteilung und damit zum etwas zu hohen 7:1-Erfolg für die Kronacher. Ergebnisse: Baumgärtner - Pfadenhauer remis, Pfadenhauer - G. Bürger 1:0, Renner - Kohles 1:0, Schmierer - Konradi 1:0, Neuberg - F. Bürger 1:0, Kessel - Zitzmann remis, Blinzler - Pfeiffer 1:0, Beetz - Endrich 1:0. SK Michelau II - SF Windheim 2,5:5,5

Zum Spitzenspiel der Kreisoberliga konnten die Windheimer nahezu in Bestbesetzung antreten. Da sie auf einen ersatzgeschwächten Gastgeber trafen, waren sie auf dem Papier an allen Brettern überlegen. Jedoch ist das keine Garantie für einen Sieg. So kam Alexandra Büttner mit den schwarzen Steinen nicht über ein Remis hinaus, weil sich Karl-Heinz Seubold keine Blöße gab.

Einen ganzen Punkt konnten sich Fabian Lieb und Michael Richter eintragen, weil weder Rieger noch Holger Köhler in der Lage waren, den Angriff zu parieren. André Vetter versuchte mit druckvollem Spiel in Vorteil zu kommen, aber Peter Hohlweg ließ nichts zu und wickelte in ein ausgeglichenes Endspiel ab. Markus Bergmann kam nach einigen Tempoverlusten seitens Peter Hartmann in Vorteil und zwang seinen Gegner im Mittelspiel durch Materialgewinn zur Aufgabe.

Oliver Christof konnte die Angriffe Patrick Schüpferlings abwehren, jedoch schlug auch seine eigene Offensive nicht durch, so dass die Punkteteilung die logische Folge war. Matthias Lieb bewies Durchhaltevermögen und baute kleine Vorteile kontinuierlich aus zu einem gewonnenen Endspiel. Hakan Düzardic vermochte zwar den Angriffsversuchen von Rolf Burkhardt Paroli zu bieten, aber am Ende blieb ein technisch verlorenes Endspiel übrig, was der Einheimische sicher gewann.

Sollte es Windheim in den letzten drei Begegnungen der Saison gelingen, eine zumindest ähnlich gute Truppe aufzubieten, wäre man in der Lage, über die Meisterschaft der Liga mitzureden. Aber bis dahin ist es noch ein steiniger Weg. hn Ergebnisse: Burkhardt - Düzardic 1:0, Schüpferling - Christof remis, Rieger - F. Lieb 0:1, Hartmann - Bergmann 0:1, Hohlweg - Vetter remis, Seubold - Büttner remis, Köhler - Richter 0:1, Biesenecker - M. Lieb 0:1. SC Steinwiesen - SV Seubelsdorf II 5:3

Ergebnisse: M. Kuhnlein - D. Wiemann 1:0, Freyer - V. Wiemann 1:0, W. Kuhnlein - Schmidt remis, Stöcker - Süppel 0:1, Michl - Werner 0:1, Backer - Wagner remis, Müller-Gei - Focsa Lutz 1:0, Bayerkuhnlein - Buron 1:0.