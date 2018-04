Das Thema Schach in Kunst umgesetzt

Im Rahmen des Jubeljahres zum 150-jährigen Bestehen hat der Schachclub Bamberg 1868 einen Kunstwettbewerb an den Bamberger Schulen ausgeschrieben. Insgesamt wurden dabei mehr als 120 Einzelarbeiten in unterschiedlichen Techniken eingereicht. Den Hauptpreis erhielt Miriam Reichel, Eichendorff-Gymnasium, deren Collage die Umschlagsseite der unlängst erschienenen Vereinschronik ziert, die vor kurzem im FT besprochen wurde.

OStDin Brigitte Kaiser, Leiterin des Eichendorff-Gymnasiums, betonte die Besonderheiten und die Vorteile des Schachspiels wie analytisches Verständnis, strategische Planung, Gedächtnis- und Konzentrationstraining, Prof. Krauseneck, Vorsitzender des SC Bamberg 1868, ergänzte diese Liste auch um pädagogische Aspekte des Schachspiels.

Beim Schach kommt es aber auch auf Kreativität an, und diese bewiesen die Teilnehmer aus den Jahrgangsstufen 5 bis 11 des Kaiser-Heinrich- und des Eichendorff-Gymnasiums in erstaunlichem Maße. Ob Schachfiguren aus Pappmaché oder Photoshop-Collagen bzw. Design-Entwürfe von Figurensätzen samt Ausformung aus Kernseife - die Vielfalt der Gestaltung war erstaunlich gelungen.

Die Jury hatte die Qual der Wahl unter so viel Qualität und entschied sich, die Preise aufzustocken und zum Teil mehrfach zu vergeben. Die Arbeiten wurden, passend zum Lehrplan, im Kunstunterricht erstellt und begleitet. Tihomir Glowatzky