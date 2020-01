Das Thema ist Bildung

Die CSU und ihr Oberbürgermeisterkandidat Christian Lange möchten in der Frage der Sanierung von Schulhäusern und der Weiterentwicklung der Bildungslandschaft in der Stadt Bamberg und der Region in der neuen Wahlperiode entscheidend weiterkommen. Um zu besprechen, wie dieses Ziel am besten erreicht werden kann, lädt die CSU-Stadtratsfraktion alle Interessierten zum "CSU-Bildungsforum" ein. Dieses findet am Mittwoch, 15. Januar, ab 19.15 Uhr in der Gaststätte "Ahörnla" statt. red