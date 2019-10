Das Thema Behinderung

Wer ist "normal" und wer ist "behindert"? Ein Rundgang durch die Ausstellung "BarriereSprung" im Erlanger Stadtmuseum nimmt Begriffe wie "Barriere" und "Normalität" in den Blick, um das komplexe Thema Behinderung aus heutiger Perspektive auszuloten. Dabei kommen Menschen mit Behinderung aus Erlangen und der Region selbst zu Wort. Die Führung am Sonntag, 3. November, 11 Uhr, findet in Begleitung eines Gebärdensprachdolmetschers statt. red