Das Theater am Hexenturm muss einer Baustelle trotzen - und läuft weiter

Im Theater am Hexenturm werden ab sofort alle Zuschauer/Interessierten gebeten, den hinteren Eingang in der kleinen Rosengasse zu nehmen. Die Bauarbeiten zur Neugestaltung des Ernstplatzes haben begonnen. Somit ist der Vordereingang bis auf weiteres für Monate gesperrt. Doch der abendliche Theaterbetrieb geht weiter, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der März im Theater am Hexenturm verspricht weltoffene Unterhaltung, taktvolle Wortlust, spannende Klavierklänge, aufrüttelnde Lieder vieler nicht nur regional bekannter Künstler. Gefeiert werden darf auch das frisch angeschaffte Klavier, das in diesem Monat ganz besonders zum Einsatz kommen darf. Bei Wein und kleinen Snacks ist jeder Auftritt ein besonderer Ohrenschmaus. So gibt es einen Liedermacher-Abend von Erik Konitzko (Seite 10). Peggy Hoffmann steht für spannendes Fernsehen im Kopf und kurzweiligen Wortwitz. Leisa Bill & der Berliner Rainer Sohst sind das bewährte Duo, die tonlosen modernen Filme durch ihre Live-Musik ganz besondere Stimmungen verleihen. Michael Herr verbindet Klavierklänge und Rezitationen zum Thema Liebe und gibt somit neue Perspektiven. Philipp Hermann, Vollblutpianist, überzeugt durch hinreißende, inspirierende Film-Melodien.

Es kommt zuweilen vor, dass die künstlerische Leitung, Peggy Hoffmann, gefragt wird, warum man denn im Theater am Hexenturm mit einer solchen Vergangenheit solche Festivitäten begehen könne. Dankbar für diesen Hinweis bezieht sie konkret Stellung: "Gerade, weil uns Künstlern bewusst ist, was zu Zeiten der Hexenverfolgung hier geschah, ist es unsere Motivation, dem Ort wertvolles Leben einzuhauchen." Für diejenigen, die über kein Internet verfügen, verschickt das Theater kostenlos die Spielpläne mit weiteren Einzelheiten zu den Auftritten. Der Vorverkauf ist in der Buchhandlung Riemann. Mittlerweile gibt es allerdings auch die Möglichkeit, Online-Tickets zu erstehen. Die Eintrittspreise liegen zwischen 12 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Geschenkgutscheine für eine Vorstellung der Wahl können auch erworben werden. red