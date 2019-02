Das Team ist komplett

Bereits im November hatte Roland Sekatzek den SPD-Vorsitz des Ortsvereins Heßdorf übernommen, nun wurde der Vorstand komplettiert. Darüber berichten die Heßdorfer Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung.

Auf der Jahreshauptversammlung wählten die Teilnehmer einstimmig Gaby Schäfer zur stellvertretenden Vorsitzenden. Ebenso einstimmig bestätigten sie Gerald Seidl in seinem Amt als Kassier, Schriftführer ist künftig Hagen Dietzel. Hugo Schulze Heuling und Harald Liebehenschel fungieren weiterhin als Revisoren, heißt es.

Im kommunalpolitischen Geschehen will sich der Ortsverein ebenfalls neu ausrichten. Wie der Vorsitzende Sekatzek in seinem Rechenschaftsbericht ausführte, wurden in der örtlichen Gemeindepolitik auch mit kleiner Mannschaft eine Reihe sozialer Projekte angestoßen. Diese Erfolge sollen künftig besser in die Öffentlichkeit gebracht werden, "denn die soziale Gerechtigkeit ist und bleibt die Kernkompetenz der Sozialdemokraten", so der Vorsitzende. Darüber hinaus ist es ebenfalls ein Ziel, "die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen und den Schutz der Umwelt nicht den Grünen überlassen, zumal diese in unserer Gemeinde nicht in Erscheinung treten".

Als nächste aktuelle Aufgabe wartet das Engagement für die anstehende und eminent wichtige Europawahl. Die Heßdorfer SPD wird sich außerdem bemühen, die Partei auch für jüngere Bürger attraktiver zu machen.

Zum Schluss berichtete Nella Döbbelin vom Landesparteitag in Bad Windsheim. Sie stellte dort eine bemerkenswert hohe Beteiligung fest, die es lange nicht mehr gegeben habe.

Den emotionalen Höhepunkt der Veranstaltung bildete die vom Vorsitzenden dargebotene Geburtstagslaudatio an Hagen Dietzel. Mit seinen zahlreichen und unermüdlichen ehrenamtlichen Aktivitäten wie zum Beispiel im Helfernetz, Flüchtlingshilfe, Seniorenbeirat und Bürgerbus verkörpere dieser wie kein zweiter die Attribute seiner Partei "sozial und demokratisch" im Dienste der Bürger, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red