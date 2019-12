Das Team der Jungen Bürger Oberaurach nominiert seine Gemeinderatskandidaten

Die Jungen Bürger Oberaurach nominierten ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen 2020. Der Kreisvorsitzende der Jungen Liste Haßberge, Julian Müller, erinnerte an die Erfolge, besonders die Einführung der gelben Tonne. Oberaurachs Bürgermeister Thomas Sechser beglückwünschte die Jungen Bürger zu einer "starken und attraktiven" Liste. Das Team der Jungen Bürger setzt sich ausgewogen zusammen. Man möchte diesmal von aktuell drei auf vier oder fünf Sitze im Gemeinderat kommen. Mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren setzt das Team seine Schwerpunkte auf Digitalisierung, Familien- und Vereinsförderung. Bei der Vorstellung zeigte sich, dass sich auch die "Jungen" in Oberaurach sehr für die Ortsgemeinschaften interessieren und engagieren. Alle Kandidaten sind in Ortsvereinen tätig, es sind Unternehmer, Ingenieure, Techniker, Meister, Lehrer, Verwaltungsangestellte, Studenten und Arbeiter dabei. Viele haben eine eigene Familie.

Wichtige Anliegen sind die Förderung von Familien und Menschen vor Ort sowie der Zuzug von neuen jungen Familien. Die Jungen Bürger wollen flächendeckenden Mobilfunkausbau und schnellen Internetzugang. Vereine sollen besser unterstützt und vernetzt werden. Ein besserer ÖPNV soll Oberaurach attraktiver machen.

Einstimmig wurde die Kandidatenliste beschlossen: 1. Michael Thomas, Dankenfeld; 2. Nadia Summa, Unterschleichach; 3. Daniel Markert, Tretzendorf; 4. Peter Wirth, Kirchaich; 5. Florian Mai, Fatschenbrunn; 6. Andreas Schramm, Dankenfeld; 7. Steffen Montag, Kirchaich; 8. Jessica Steinmann, Tretzendorf; 9. Florian Berger, Unterschleichach; 10. Maximilian Benkert, Trossenfurt; 11. Dominik Eichhorn, Oberschleichach; 12. Ralf Engert, Nützelsbach; 13. Dominik Zänglein, Dankenfeld; 14. Thomas Huttner, Neuschleichach; 15. Tim Grubert, Trossenfurt; 16. Matthias Göbel, Oberschleichach. Ersatzmann ist Andreas Fößel, Dankenfeld. red