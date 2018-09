Das Tanzevent rückt näher

Auch in den Ferien wird fleißig am Projekt "Dance The Inside Out" der Ballettschule und der School of Modern Dance von Karin Neubauer gearbeitet. Die öffentlichen Aufführungen finden Ende Oktober/Anfang November im Kreiskulturraum in Kronach statt. Für die Samstags-Vorstellungen sind allerdings nicht mehr allzu viele Eintrittskarten verfügbar, teilt der Veranstalter mit.

Während der Sommerferien wird am Sonntag an der Stange trainiert, werden die letzten Kostüme genäht, geschnitten oder gemalt. Regisseurin und Opernsängerin Sonja Trebes (Berlin) textete eigens ein Lied über die Traurigkeit für das Tanzevent.

Nun sind die Ferien vorbei und die Choreographin Karin Neubauer hofft, dass alle kleinen und großen Tänzerinnen ihre Schritte und Aufgaben noch im Kopf bzw. in den Beinen und Füßen haben.

Insgesamt sechsmal wird das Publikum in den Kronacher Kreiskulturraum eingeladen. Am Freitag, 26.Oktober, Samstag, 27. Oktober, und Sonntag, 28. Oktober, tanzen die Kinder und Jugendlichen, die in Kronach Unterricht haben. Am Freitag, 2. November, Samstag, 3. November, und Sonntag, 4. November , sind die Tänzerinnen zu sehen, die in Pressig unterrichtet werden. An allen Terminen sind die Tänzerinnen der Gruppen 6, 7, 8 und 9 zu sehen, sowie die Assistenten und Solisten der Schule.

Der Unterricht beginnt wieder am Dienstag, 11. September, ab 15.30 Uhr in der Lucas-Cranach-Schule in Kronach. Am Donnerstag, 13. September, ab 16.15 Uhr und am Freitag, 14. September, ab 15.15 Uhr in der Schulturnhalle in Pressig. Neuanmeldungen und eine Schnupperstunde sind möglich.

Karten für die Vorstellungen und nähere Informationen gibt es bei Karin Neubauer, Tel. 09261/91830, und Ursula Metzler, Tel. 09265/914318.

Dort kann man sich auch anmelden für zwei neue Kurse in Pressig, die der Gesundheit dienen und am Donnerstag, 13. September, in der Schulturnhalle beginnen: Rückenschule und Wirbelsäulengymnastik mit viel Musik, Kräftigungs- und Entspannungsübungen.

Der Damenkurs beginnt um 18 Uhr, der Herren und Damenkurs beginnt um 18.50 Uhr unter der Leitung der staatlich geprüften Gymnastiklehrerin Karin Neubauer. Bei beiden Kursen werden von der Krankenkasse die Kosten anteilig erstattet. red