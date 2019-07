Das süffige Bier floss in Strömen

Das Wetter passte, die Musik stimmte, die Brotzeiten waren deftig, der Service in Ordnung und vor allem das selbst gebraute, dunkle Bier wieder sehr süffig.

So wurde das Braufest des Fördervereins Brauhaus Unfinden, das am Samstag rund um das Brauhaus in Unfinden abgehalten wurde, wieder zu einem vollen Erfolg. Dass sich die Güte des dort gebrauten Bieres inzwischen weit herumgesprochen hat, zeigte der überwältigende Besuch des Festes.

Aus Nah und Fern waren Bierkenner und Bierliebhaber in das romantische Dörfchen gekommen, um einige kräftige Schlucke des edlen Gerstensaftes zu genießen. Das Fest wurde für alle Besucher wieder zu einem wunderschönen Erlebnis.

Zwei Musikgruppen spielten auf

Ihren Teil trugen dazu am Nachmittag auch die Urlesbacher Musikanten aus Aidhausen bei. Mit ihrer unverfälschten und abwechslungsreichen Blasmusik unterhielten sie angenehm die Gäste, indem sie an verschiedenen Stellen des Festplatzes aufspielten. Fast keinen Platz mehr konnte man dann am Abend finden, als die Band "The Jets" zur Unterhaltung und zum Tanz aufspielte. Erst spät in der Nacht verließen die letzten Gäste ihre Plätze am Brauhaus.