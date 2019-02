Das stille Sterben soll enden

Die Staffelsteiner Bürger für Umwelt und Naturschutz (SBUN) haben im Stadtrat bürgerfreundliche Eintragungszeiten für das Volksbegehren "Artenvielfalt in Bayern - Rettet die Bienen!" beantragt. Dieses läuft noch bis zum 13. Februar. Erfolg hat es, wenn sich in dieser Zeit mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten unter Vorlage des Personalausweises in die Unterschriftenlisten in den Rathäusern eintragen. Die Stadt Bad Staffelstein unterstützt das Volksbegehren durch großzügige Öffnungszeiten, damit auch Berufstätige Gelegenheit zum Unterschreiben haben.

Naturschutzgesetz verbessern

Ziel des Volksbegehrens ist, das Naturschutzgesetz zu verbessern, damit das stille Sterben der Bienen, Schmetterlinge, Vögel und Insekten endet und der Artenreichtum Bayerns erhalten bleibt. Generell soll das Volksbegehren zu einer Diskussion um den Flächenverbrauch und den Umgang mit der Umwelt führen. "Die SBUN haben schon einen Antrag auf mehr Wiese statt Rasen auf städtischen Flächen gestellt", erläutert Stadtrat Klaus Schnapp. Dadurch würden mehr blühende Flächen für Insekten entstehen. Fraktionssprecher Werner Freitag: "Mit dem Volksbegehren können die Menschen in Bayern konkret etwas dafür tun, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt." wf