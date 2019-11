Das Sternsingermobil macht Halt an der Herz-Jesu-Kirche

Auf seiner Deutschland-Tour kommt das Sternsingermobil des Kindermissionswerks am Samstag, 7. Dezember, nach Bad Kissingen und informiert über Kinderrechte und Themen der Einen Welt. Es wird vor der Herz Jesu Kirche Halt machen.

Im Fokus der Tour stehen im Jubiläumsjahr der UN-Kinderrechtskonvention vor allem die Rechte von Kindern weltweit. Kinder und Jugendliche können den aufklappbaren Transporter unter die Lupe nehmen. Von 10 bis 17 Uhr erwartet sie ein abwechslungsreiches Spiel- und Mitmachangebot, das von pädagogisch geschultem Personal begleitet wird. So wird zum Beispiel anschaulich erklärt, wo das Kindermissionswerk überall auf der Welt hilft: An einer großen magnetischen Weltkarte hängen Porträts von Kindern aus dem Südsudan, Haiti, Tansania, Rumänien und Peru. Kurzinfos auf den Rückseiten der Fotos erzählen ihre Geschichten, die so für die Kinder in Deutschland erlebbar werden.

Das Mobil steht auch für Gruppen, Klassen bis 30 Personen, sowie alle Interessierten offen. Die sollten sich allerdings zur besseren Planung anmelden, und zwar bei Michael Schmitt, per Mail unter michael.schmitt@bistum-wuerzburg.de . Pro Gruppe sollten 45 bis 90 Minuten eingeplant werden.

Es ist die zweite Tour des Sternsingermobils quer durch die Bundesrepublik: Bereits rund um die Aktion Dreikönigssingen 2019 war der weiß-gelbe Transporter im Einsatz und machte gemeinsam mit den Trägern der Aktion - dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) - auf das Beispielland Peru und das Thema "Kinder mit Behinderung" aufmerksam. Rund 2000 Projekte für Not leidende Kinder weltweit werden jährlich vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" unterstützt. red