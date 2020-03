Das Sporthaus Weisheit steht vor einer neuen Geschichte

Über Jahrzehnte war das Sport- und Modehaus Weisheit in Hofheim auch über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt für seine große Auswahl an Sportartikeln, Schuhen und Kleidung. Hunderte von Schulklassen haben sich ihre Skier und Skischuhe für den Skikurs dort ausgeliehen. Doch seit Februar ist der Laden Geschichte. Denn Michael Weisheit hat das Geschäftshaus an den Friesenhäuser Christian Wittmann verkauft. Mit einem "weinenden Auge", wie Weisheit betont.

Seine Großmutter gründete das Geschäft im Jahr 1924 als reinen Schuhladen. Ihr Sohn Udo übernahm das Geschäft, bevor dessen Sohn Michael Weisheit einstieg. Doch in den letzten Jahren ließen der Internethandel und milde Winter den Umsatz schwinden. Seit mehreren Jahren suchte Michael Weisheit daher einen Investor und war froh, diesen nun gefunden zu haben.

Und Christian Wittmann hat bereits große Pläne mit dem bekannten Haus inmitten Hofheims Altstadt. Ein Café, ein Laden, Wohnungen für Senioren und möglichst auch ein Arzt sollen in die Räume einziehen. Dafür will Wittmann das Gebäude im großen Stil umbauen. Der Eingangsbereich soll umgebaut werden, um weitere Parkplätze zu schaffen. Der Eingang würde sich dadurch nach hinten verschieben.

Hinter dem neuen Eingang soll ein Café entstehen nach dem Vorbild des Café "VeReNa", das Wittmann bereits in Friesenhausen betreibt. Der Name steht für "vegetarisch, regional, nachhaltig". Im hinteren Teil des Gebäudes plant Wittmann den Einbau eines Gemüseladens, in dem - wie auch im Café - Regionalität und Nachhaltigkeit groß geschrieben werden. "Nichts, was im Café oder Laden verkauft wird, soll Lieferwege von mehr als 50 Kilometern hinter sich haben - mit Ausnahme des Kaffees, der wenigstens ,Fairtrade' sein soll", sagt Wittmann.

Gleichzeitig soll dieses Geschäft der erste Versuch eines verpackungsfreien Ladens in Hofheim sein. Der bereits vorhandene Aufzug ermöglicht den barrierefreien Zugang zu den oberen Stockwerken, in denen Single-Wohnungen für Senioren entstehen sollen, die noch fit genug sind, um alleine und selbstbestimmt zu leben, aber nicht mehr so mobil sind wie in jungen Jahren. In einem weiteren Obergeschoss wäre Platz für einen Facharzt.

Diese Idee unterstützt auch Bürgermeister Wolfgang Borst. "Für die Stadt Hofheim ist das von eminenter Bedeutung", sagt er. Das Großprojekt in dieser zentralen Lage könne massiv zur Belebung der Innenstadt beitragen, meint Borst.

Der 57-jährige Investor Christian Wittmann ist ein gebürtige Schweinfurter und wuchs in der Region auf. Nach dem Abitur machte er Karriere bei der Bundeswehr und war danach im diplomatischen Dienst in Paris und München tätig. 2013 kündigte er bei der Bundeswehr, um sich neue Herausforderungen zu suchen.

Er legt Wert auf soziales Engagement und Klimaschutz. In Friesenhausen hat er zusammen mit seiner Familie neben dem Café "VeReNa" eine Kleinkunstbühne ins Leben gerufen. Er ist darüber hinaus Gründer und Vorsitzender des Vereins "Besser Gemeinsam Leben" sowie stellvertretender Vorsitzender des Vereins "Wir gestalten Heimat", der das Ziel hat, den Landkreis Haßberge weitgehend klimaneutral zu machen.

Dieses Ziel will er auch in Hofheim umsetzen. Mit einer grundlegenden energetischen Sanierung und Photovoltaikanlage auf dem Dach möchte Wittmann das Haus energieautark machen. Bei der Umsetzung hofft er auf Unterstützung durch die Bevölkerung. Er würde sich über Vorschläge freuen von Bürgern, die Ideen haben, was Hofheim noch brauchen könnte.