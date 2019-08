Das Spielmobil kommt

Das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge steht am Mittwoch, 4. September, an der Heilig-Länder-Halle in Neubrunn, am Donnerstag, 5. September, am Oskar-Kandler-Zentrum in Kirchlauter und am Freitag, 6. September, am Sportgelände in Ebelsbach. Das Spielmobil bietet täglich von 10 bis 15 Uhr fantasievolle Angebote und kreative Projekte für alle Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Der Spielmobilbus ist vollgepackt mit den tollsten Sachen wie einer Rollenrutsche, Jongliermaterial, verschiedenen Spielen, Bastel- und Werkmaterialien. Zusätzliche Projekte, die vor Ort durchgeführt werden, versprechen jede Menge Spaß.

Kostenlos

Alle Angebote sind kostenlos. Die Kinder sollten etwas zu essen und zu trinken mitbringen. Informationen erteilt das Spielmobilteam (Telefon 09521/ 951685). Veranstalter sind der Kreisjugendring Haßberge und die Gemeinde Ebelsbach. red