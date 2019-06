Stettfeld 13.06.2019

Das Spielmobil kommt nach Stettfeld

Das Spielmobil des Kreisjugendrings Haßberge steht am Mittwoch, 19., und am Freitag, 21. Juni, an der Schule in Stettfeld. Das Spielmobil bietet täglich von 10 bis 15 Uhr fantasievolle Angebote und kr...