Das Spiel mit den Farben

Der Kunst- und Kulturverein Herzogenaurach lädt ein zur Ausstellung "Farbenspiel" von Ilonka Münsterer-Maar, die vom 15. bis 24. März im "KunstRaum" in der Langenzenner Straße 1 in Herzogenaurach gezeigt wird. Ob in Kollagentechnik, in Acryl oder Aquarell - das Spiel mit Farben ist die Leidenschaft der Künstlerin, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Während der folgenden Öffnungszeiten sind die Werke zu sehen und auch die Künstlerin kann persönlich angetroffen werden: Samstag/Sonntag von 13 bis 18 Uhr, Mittwoch/Donnerstag/Freitag von 16 bis 19 Uhr. Die Vernissage findet am Freitag, 15. März, um 19 Uhr statt. red