Das "soziale Gewissen"

Der CSU-Ortsverband Maroldsweisach und die Junge Union Maroldsweisach luden zum politischen Fischessen ins Mehrzweckgebäude in Geroldswind ein. Der Vorsitzende des Ortsverbandes, Rupert Fichtner, empfing dazu den Präsidenten des unterfränkischen Bezirkstages, Erwin Dotzel, sowie Landrat Wilhelm Schneider.

Landrat Wilhelm Schneider stellte, wie die Maroldsweisacher CSU mitteilte, die Verbindung des Landkreises zum Bezirk her. Er ging auf die beiden großen Einrichtungen ein, die der Bezirk im Landkreis betreibt, nämlich die Meisterschule für das Schreinerhandwerk in Ebern und den Schüttbau in Rügheim, der allerdings bald an die Stadt Hofheim übergeht.

Erwin Dotzel, der aus Theres stammt, war 30 Jahre Bürgermeister der Stadt Wörth am Main. Seit 1990 ist er Mitglied des Bezirkstages Unterfranken und seit 2007 Präsident dieses Gremiums. Der Bezirkstag, der mit dem Landtag gewählt wird, ist der verlängerte Arm der Landesregierung und hat seit der letzten Bezirkstagswahl 24 Mitglieder. Der Bezirk besteht aus neun Landkreisen und drei kreisfreien Städten und stellt die dritte kommunale Ebene dar. Der Bezirk Unterfranken ist der viertgrößte Bezirk Bayerns mit 1,3 Millionen Einwohnern. Er ist Arbeitgeber oder Dienstherr für rund 4357 Menschen unterschiedlichster Berufsgruppen, wie zum Beispiel Ärzte, Krankenpflegepersonal, Lehrer, Verwaltungspersonal, Handwerker. Die Kernaufgaben des Bezirks sind im sozialen und kulturellen Bereich.

Die Aufgaben des Bezirks im sozialen Bereich liegen unter anderem im Bau und Unterhalt von Pflege- und Behindertenheimen. Auch zahlreiche Fachkliniken gehören zu den Häusern, für die der Bezirk zuständig ist. Weitere Standorte sollen folgen. Die größten Fachkliniken im Bezirk sind das Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin in Lohr, das Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin im Schloss Werneck, die Klinik für Orthopädie im König-Ludwig-Haus in Würzburg und das Thoraxzentrum des Bezirks Unterfranken in Münnerstadt.

Der Bedarf wächst

Der Bedarf gerade an Fachkliniken, Heimen und Psychiatrien nimmt laut Dotzel ständig zu. Da heute viele Familienverbände auseinanderbrächen, der Arbeitsdruck ständig wachse und Kinderpsychologie immer wichtiger werde, würden diese Facheinrichtungen dringend gebraucht. Vor allem für schwerstkranke Menschen, die die Wohlfahrtsverbände nicht mehr aufnehmen können. Der Bezirk verstehe sich als das soziale Gewissen des Freistaates, fasste Erwin Dotzel laut der Mitteilung der CSU "Maro" zusammen. red