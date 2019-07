Das Singen im Chor ist Albert Schmitts Lebenselixier

Albert Schmitt feierte im großen Kreise mit vielen Freunden und Vereinsvertretern sowie den Familienangehörigen seinen 85. Geburtstag. "Das Singen ist mein Lebenselixier", antwortet der agile Senior auf die Frage, wie er sich fit hält.

Der Jubilar ist Ehrenmitglied im Gesangverein 1892 Rothenkirchen, war hier 24 Jahre Zweiter Vorsitzender und ist bis heute in der zweiten Tenorstimme aktiver Sänger, dies schon seit 67 Jahren, davon auch viele Jahre der Notenwart.

Seine Treue zu Vereinen setzt sich fort in der SPD, der er seit 67 Jahren angehört. Sowohl nach Alter als auch nach Treuejahren ist er das älteste Mitglied im SPD-Ortsverein Rothenkirchen. Durch seine Hilfsbereitschaft habe er sich große Anerkennung verschafft, so der Ortsvorsitzende Michael Pütterich in seiner Gratulation. Außerdem sprechen hohe Auszeichnungen und Ehrungen für die Wertschätzung des Jubilars in seinem Ortsverein.

Auch die Feuerwehr Rothenkirchen schätzt ihr Ehrenmitglied Albert Schmitt, in der er in aktiven Jahren Verantwortung als Kommandant und als Gruppenführer zeigte. Der Feldgeschworenenvereinigung im Landkreis Kronach hält er seit über einem Vierteljahrhundert die Treue und ist zuverlässiger Siebener, lobte Georg Pabstmann, der stellvertretende Kreisvorsitzende, in seinen Gratulationsworten.

Beruflich war der Jubilar viele Jahre beim Eisenbahnbauzug tätig. Mit Ehefrau Maria schloss er 1967 den Bund der Ehe und gründete eine Familie mit drei Kindern. Heute zählen auch acht Enkelkinder und drei Urenkel zur Familie.

Bürgermeister Hans Pietz sprach Glück- und Segenswünsche im Namen des Marktes Pressig aus und dankte dem Jubilar für sein ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Vereinen. Der Gesangverein gratulierte zum Ehrentag und dankte seinem Sangesbruder mit einem Liederreigen. eh