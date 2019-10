Das Siegerpaar tanzt Walzer

Mit dem obligatorischen Betzn raustanzen ging in Lonnerstadt am Sonntagabend ein wichtiger Bestandteil der Kerwa über die Bühne. Statt eines echten Betzn war in diesem Jahr ein eher handliches Exemplar in Form einer kleinen Statue dabei, die auf einem Sockel in der Mitte des Sonnensaals aufgestellt wurde.

In den Saal des Gasthauses "Zur Sonne" zogen die acht Tanzpaare mit den Kerwasburschen und dem Betz ein. Zuvor hatten die Mädchen ihren Burschen ein blaues Halstuch umgelegt, während die Tänzerinnen ein rotes Halstuch trugen.

Im Sonnensaal sangen die übrigen Kerwasburschen mit Unterstützung der Kapelle ihre Kerwaslieder, während die Paare den Betz umrundeten. Dazwischen mussten die Paare entweder einen Walzer oder einen Dreher auf das Parkett legen. Von Tanzrunde zu Tanzrunde wurde ein Strauß an die nächste Tänzerin weitergereicht. Rund 15 Minuten dauerte die Anstrengung. Als der Wecker erklang, hatte gerade Vanessa Müller aus Großenseebach den Strauß in der Hand und stellte daher mit Julian Leidhardt aus Lonnerstadt das Siegespaar. Unter den Augen der Zuschauer absolvierten sie anschließend einen Walzer mit Bravour. Nach einigen weiteren Tänzen wurden sie im Triumphzug auf den Schultern der Burschen aus dem Saal getragen.