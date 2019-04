Das sichtbar Unsichtbare

Der Kunstverein Bamberg startet in die diesjährige Saison mit einer Ausstellung von Christina von Bitter im Kunstraum Kesselhaus, Untere Sandstraße 42. Die bis 2. Juni dauernde Schau mit dem Titel "Das sichtbare Unsichtbare" wird am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr eröffnet. Christina von Bitter, Jahrgang 1965, hat an den Kunstakademien in München und Berlin studiert. Ihr künstlerisches Schlüsselerlebnis hatte sie als 22-Jährige, als sie bei der Künstlerin Niki de Saint Phalle hospitierte und drei Monate lang in ihrem Tarot-Garten in der Toskana arbeiten durfte. Als Meisterschülerin von Lothar Fischer an der Akademie der Bildenden Künste, Berlin, experimentierte die Künstlerin erstmals 1991 mit den Werkstoffen Draht und Papier.

Seitdem entstehen ihre fragil wirkenden und häufig der Schwerkraft enthobenen Plastiken, die an Häuser und Flugobjekte, Musikinstrumente und Radioapparate sowie verschiedene Gegenstände des Alltags erinnern. Ihre besondere Zuwendung gilt seit etwa 15 Jahren Kleidern und Corsagen, die in den unterschiedlichsten Größen - bis zu einer Höhe von sechs Metern - von der Pflicht des Bekleidens entbunden, ein völlig eigenständiges vom körperlichen Volumen befreites Leben führen. red