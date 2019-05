Das Set kann Leben retten

An Leukämie erkrankte Menschen können mit einer Stammzellspende gerettet werden, jedoch gibt es für jeden zehnten Patienten noch immer keinen passenden Spender. Deshalb unterstützt die DAK einer Pressemeldung zufolge am heutigen Mittwoch, 22. Mai, erneut den Aktionstag "Bayern gegen Leukämie". In den DAK-Servicezentren können sich Interessierte an diesem Tag kostenfrei ihr persönliches Lebensretter-Set abholen. Jeder, der sich als Stammzellspender registrieren lassen möchte, nimmt sich das Set mit nach Hause. Es ist nur eine einmalige Registrierung auf www.akb.de mit der Nummer des Sets nötig. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern wie dem MDK Bayern, dem Bayerischen Hausärzteverband, der Mediengruppe Münchner Merkur/tz, Radio Arabella, dem Blutspendedienst des BRK und der Leukämiehilfe München unterstützt die DAK die Arbeit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) und stellt somit diese Typisierungsaktion mit mehr als 200 Standorten in ganz Bayern auf die Beine. red