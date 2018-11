Das Schweigen brechen

Jahr für Jahr erinnert der weltweite Aktionstag am 25. November an das hohe Ausmaß von Gewalt gegen Frauen. Anlässlich dieses Tages laden die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes Forchheim, die Frauenorganisationen und -verbände verschiedener Organisationen und Parteien sowie der Weiße Ring, der Club Soroptimist Forchheim-Kaiserpfalz und die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Forchheim ein zur Sondervorstellung des Films "Alles ist gut" am Freitag, 23. November, um 18 Uhr im Kino-Center Forchheim, Wiesentstraße 39, Forchheim. Der Eintritt kostet 6,50 Euro.

Der in diesem Jahr auf dem Filmfest München ausgezeichnete Film von Eva Trobisch handelt von einer Frau, die vergewaltigt wurde und auf das erlittene Trauma zunächst mit einer Verdrängungsstrategie reagiert. Doch die Verdrängung kann das Erlebte nicht ungeschehen machen, so dass sie Stück für Stück immer tiefer in die schmerzhafte Selbstverleugnung, Hilflosigkeit und Isolation gerät.

Im Anschluss an den Film ist Gelegenheit zur Diskussion im Foyer des Kinos. Es liegen entsprechende Infoblätter zum Thema und zum Hilfetelefon aus.

Mit dem Film und den weiteren Informationen möchten die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes und die Mitveranstalter das Thema "Gewalt gegen Frauen" aufgreifen, die Bevölkerung dafür sensibilisieren und insbesondere die betroffenen Frauen auf Hilfs- und Unterstützungsangebote hinweisen, damit sie sich dauerhaft aus Gewaltsituationen befreien können. Eine erste Anlaufstelle kann das Hilfetelefon sein. Außerdem gibt es bei allen örtlichen Polizeiinspektionen eine Sachbearbeiterin für häusliche Gewalt, an die sich die Frauen vertrauensvoll wenden können. So hatte alleine die Polizei Forchheim im Jahr 2017 in ihrem Zuständigkeitsbereich 99 Anzeigen im Bereich der häuslichen Gewalt zu bearbeiten. Zu bedenken ist, dass Gewaltdelikte oftmals nicht angezeigt werden und die Zahl der Fälle insgesamt wohl höher sein wird.

Schweigen brechen

Daher rufen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sowie die Gleichstellungsbeauftragte Christine Galster des Landratsamtes Forchheim die Öffentlichkeit dazu auf, sich an der Mitmachaktion "Wir brechen das Schweigen" zu beteiligen. Für die Gleichstellungsbeauftragte ist das Hilfetelefon eine wichtige Anlaufstelle für Frauen mit Gewalterfahrung, weil es rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr unter 08000/116016 oder unter www.hilfetelefon.deeine niedrigschwellige, vertrauliche und anonyme Erstberatung bietet. Zudem können die Betroffenen oder Menschen aus deren sozialem Umfeld sogar in 17 Fremdsprachen beraten und auf weitergehende Unterstützungsangebote hingewiesen werden.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Der Hashtag zu der Aktion in den sozialen Netzwerken lautet #schweigenbrechen. red