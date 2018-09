Das schwarze Schaf kommt

Das Beste aus fünf Jahren Bembers Comedy "Mit Alles und Schaf!" präsentiert der Comedian am Freitag, 16. November, um 20 Uhr, in der Neustadthalle am Schloss (Würzburger Straße 48).

Bembers feiert nicht nur sein 30-jähriges Frisurenjubiläum, sondern auch fünf Jahre Bembers live auf den Bühnen der Republik. Das schwarze Schaf der deutschen Comedy-Szene präsentiert die Perlen aus seinen letzten drei Soloprogrammen und auch diverse unveröffentlichte Geschichten, die ihm eigentlich seine Mutter verboten hatte zu erzählen. Bizarre Perspektiven gemischt mit derbem Humor machen aus scheinbar alltäglichen Situationen seine Echtleben-Komik.

Bembers über sich: Irgendwann geht's ja immer los, aber an meine Geburt kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern.

Der Kindergarten war absolute Spitzenklasse, weil ich mich daran auch nicht mehr erinnern kann, ganz im Gegensatz zur Grundschule - daran kann ich mich nämlich erinnern.

Es folgten die mittelwilden Jahre mit Gastspielen auf diversen weiterführenden Schulen und schließlich einem Internat.Wer noch mehr wissen will, schaut unter www.bembers.de.