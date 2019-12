Wenn im Stadtrat der Haushalt fürs nächste Jahr verabschiedet wird, sind dem schon etliche Gespräche und Debatten in kleinen und großen Runden vorausgegangen. Streiten, worüber man Geld ausgeben sollte, muss man in Coburg nicht. Es ist genug für alles da. Worüber also dann reden in der Ha...