Das Schloss im Winter

Schloss Weissenstein in Pommersfelden ist auch im Winter von Montag bis Freitag geöffnet. Die Gäste erwartet zwischen 10 und 15 Uhr ein einzigartiges Erlebnis, wenn sie bei winterlichen Licht- und Temperaturbedingungen die Sommerresidenz der Grafen von Schönborn erleben können. Eine kurze Führung führt die Besucher durch das Treppenhaus, das im Winter in ganz besonderem Licht erstrahlt, die reich dekorierte Muschelgrotte und den festlichen Marmorsaal. Am Valentinstag, 14. Februar, erhält außerdem jedes Pärchen, das eine Führung mitmacht, ein Gläschen Sekt, teilt die Schlossverwaltung mit. Führungen finden zu jeder halben Stunde (Dauer circa 30 Minuten) statt, die letzte beginnt um 14.30 Uhr. red