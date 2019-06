Das Saxophonquartett unterhält

Der Kulturkreis Ebermannstadt lädt am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr zu einer Finissage mit Sommerfest in den Garten hinter dem Heimatmuseum, Bahnhofstraße 5, ein. An diesem Abend endet die Ausstellung mit den Bildern von Ebermannstadt, die bei den Oberfränkischen Malertagen von 22 Künstlern Ende April gemalt wurden. Auch die Begegnungsstätte am Hasenbergzentrum ist von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Im Garten unterhält das Saxophonquartett "Les Quatre" (Herbert Vollmayer/Sopran- und Altsaxophon, Gabriele Rauch/Altsaxophon, Erwin Horn/Tenorsaxophon und Heribert Weber/Baritonsaxophon). Das Quartett tritt seit 20 Jahren im fränkischen Raum auf und spielt anspruchsvolle Arrangements von Klassik bis Swing. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Rathaussaal statt. Der Eintritt ist frei. red