Unter dem Motto "Salz der Erde" steht die ökumenische Schöpfungszeit vom 1. September bis zum 4. Oktober, in der jedes Jahr in vielen Kirchen Gottesdienste zum Thema "Schöpfung" gefeiert werden. Aus diesem Anlass findet am Donnerstag um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael Stadtsteinach ein von Frauen gestalteter Gottesdienst statt. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Danach gibt es ein gemeinsames Frühstück im Pfarrheim. red