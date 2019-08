Das Rote Kreuz nimmt in Schweinshaupten einen festen Stellplatz in Betrieb

Die rettungsdienstliche Versorgung für die Bevölkerung im Landkreis Haßberge wird ausgebaut: Seit 1. August betreibt der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Haßberge in Schweinshaupten einen zusätzlichen Stellplatz. Er ist täglich von 8 bis 20 Uhr besetzt. Somit steht im nordöstlichen Landkreis ein weiterer Rettungswagen zur Verfügung.

Regelmäßig erstellt das Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Universität München im Auftrag des Innenministeriums eine "Trend- und Strukturanalyse des Rettungsdienstes in Bayern" ("TRUST-Studie"). Darin werden aufgrund der in den Vorjahren erhobenen Daten die Struktur und der Bedarf der Rettungsdienstleistungen überprüft sowie bei Bedarf neue Empfehlungen ausgesprochen, die die Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) umsetzen müssen.

In der jüngsten Studie wurden Änderungen vorgeschlagen - die Errichtung eines Stellplatzes in Schweinshaupten (Gemeinde Bundorf). Dadurch können Hilfsfristen besser eingehalten werden. Die nächstgelegenen Rettungswachen befinden sich in Hofheim, Ebern, Bad Königshofen und Westhausen (Südthüringen).

Mögliche Betreiber von Leistungen des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes konnten sich bei einer europaweiten Ausschreibung bewerben. Der BRK-Kreisverband Haßberge überzeugte. Nicht zuletzt stellt das Rote Kreuz im Landkreis als einziger Anbieter den Katastrophenschutz mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und Schnelleinsatzgruppen sicher. Bei größeren Einsatzlagen unterstützen die Ehrenamtlichen den öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst.

Das Rote Kreuz hat kurzfristig ein Gebäude sowie ein angrenzendes Gartengrundstück im Südosten des Dorfes erworben, in dem die Besatzung des Rettungswagens während ihrer Dienstzeit ihr Domizil haben soll.

Als vorübergehende Unterstellmöglichkeit für den Rettungswagen wurde mit der Gemeinde Bundorf und Bürgermeister Hubert Endres eine Lösung im Feuerwehrhaus bis Herbst gefunden. Die Planungen sehen vor, dass auf den neu erworbenen Grundstücken neben dem Feuerwehrhaus eine Garage gebaut wird.

Der Rettungswagen ist immer mit zwei Rettungsdienstmitarbeitern besetzt. Für den Stellplatz wurden fünf zusätzliche Planstellen geschaffen. Insgesamt betreibt das Bayerische Rote Kreuz im Landkreis Haßberge vier Rettungswachen in Haßfurt, Ebern, Eltmann und Hofheim und den Stellplatz in Schweinshaupten. Somit stehen tagsüber fünf Rettungswagen, drei Krankentransportwagen und drei Notarzteinsatzfahrzeuge zur Verfügung. Im Rettungsdienst arbeiten aktuell 65 Mitarbeiter sowie neun Auszubildende. Pro Jahr absolviert das BRK in den Haßbergen fast 17 000 Einsätze. Der Stellplatz Schweinshaupten ist logistisch und organisatorisch der sieben Kilometer entfernten Rettungswache Hofheim zugeordnet, die von Wachleiter Daniel Schirmer und seinem Stellvertreter Daniel Imhof geführt wird. red