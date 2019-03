Das Rote Kreuz bittet um Unterstützung

"Helfen nicht vergessen!" Unter dieses Motto könnte man die Haus- und Straßensammlung für die Arbeit des Roten Kreuzes stellen, die vom 11. bis 17. März im Kreis Haßberge stattfindet. Man könnte auch sagen: "Die Helfer nicht vergessen!"

Für Einsätze bei Unglücksfällen und Katastrophen, für Sanitätsdienste und Abstellungen bei Großveranstaltungen, Wachdienste in Hallen- oder Freibädern, Erste-Hilfe-Ausbildung und die Betreuung von Behinderten - die freiwilligen Helfer des Roten Kreuzes opfern im Landkreis jährlich viele tausende Stunden Freizeit, um für andere da zu sein. Zwischen dem 11. und 17. März sind sie nun in eigener Sache unterwegs. Bei der Frühjahrssammlung des Roten Kreuzes bitten sie um Spenden, die ihre Arbeit erst möglich machen. Die Einsatzbereitschaft der Rot-Kreuz-Aktiven ist groß, viele bringen für ihr "Hobby Helfen" nicht nur Lernbereitschaft und viel Freizeit ein, sondern häufig auch noch buchstäblich eigenes Geld mit. Benzin und persönliche Ausstattung werden zumeist aus eigener Tasche bezahlt und beim Aus- und Umbau von Räumen, Fahrzeugen und Gerät ist die "Muskel-Hypothek" selbstverständlich.

Trotzdem ist Geld wichtig, wie das Rote Kreuz mitteilt: Allein die Einsatzkleidung für einen Sanitäter in den Bereitschaften kostet mehrere hundert Euro. Geräte und medizinisches Material wie auch Schulungsräume und Fachausbildungen erfordern Investitionen.

"Bei der Haussammlung kommen die Spenden unmittelbar und ungeschmälert der örtlichen Rot-Kreuz-Arbeit zugute", betont der Kreisgeschäftsführer Dieter Greger. "Erfreulicherweise sind die Menschen im Landkreis sehr großzügig, wenn es sich um Projekte am Ort handelt." Darum wenden sich die Ehrenamtlichen in diesen Tagen an die Mitbürger in der Nachbarschaft, die sie ja vielfach ohnehin persönlich oder zumindest vom Sehen kennen. In jedem Fall sind die Sammler durch Dienstkleidung und/oder offizielle Sammelunterlagen klar ausgewiesen. "Seien Sie bitte großzügig, wenn Sie können, und auf jeden Fall freundlich zu den Sammlern. Die machen schließlich auch das umsonst und in ihrer Freizeit", appelliert Greger.

Die Mittel aus der Haus- und Straßensammlung bleiben komplett im Landkreis und werden zu 100 Prozent für die satzungsgemäßen Aufgaben des Roten Kreuzes verwendet. red