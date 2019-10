Das Rote Kreuz bittet um Blutspenden

Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes bittet die Bürger, weiterhin Blut zu spenden, damit verletzten und erkrankten Menschen geholfen werden kann. Dazu teilte das BRK für den Kreis Haßberge die Blutspendetermine im Oktober mit:

Haßfurt: am Dienstag, 8. Oktober, von 15 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus. Obertheres: am Mittwoch, 9. Oktober, von 17 bis 20.30 Uhr in der Grund- und Mittelschule. Ebern: am Freitag, 11. Oktober, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus (alte Kaserne).

Hofheim: am Montag, 14. Oktober, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus.

Ebelsbach: am Donnerstag, 17. Oktober, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Bürgersaal.

Eltmann: am Mittwoch, 23. Oktober, von 16 bis 20 Uhr in der Stadthalle.

Untersteinbach: am Montag, 28. Oktober, von 17 bis 20 Uhr in der Volksschule.

Die Bürger im Landreis Haßberge sind seit vielen Jahren die eifrigsten Blutspender in ganz Bayern. Der Landkreis liegt an der Spitze des Blutspendeaufkommens im Freistaat. red