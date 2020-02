Das Rollenbild der Frau

Steinzeitliche Jägerin, bronzezeitliche Kriegerin, keltische Fürstin, mittelalterliche Zunftmeisterin? Welche Aussagen lassen sich anhand archäologischer Funde und Befunde über die gesellschaftliche Stellung der Frau und ihre Lebenswelten treffen? Diesen Fragen widmet sich die Sonderführung "Als Adam grub und Eva spann ..." zum Internationalen Frauentag am Freitagabend, 7. März um 19 Uhr im Pfalzmuseum Forchheim.

Für alle, die die Gelegenheit nutzen möchten, nach der Arbeit noch einen Abstecher ins Museum zu machen, ist ab sofort die Anmeldung im Pfalzmuseum möglich, Telefon 09191/714-326, -384, -327, E-Mail: kaiserpfalz@forchheim.de. Die Führungsgebühr beträgt für Frauen 7 Euro, für Männer 7,83 Euro.

Handlungsspielräume

Wie veränderten sich Aufgaben und gesellschaftliche Stellung der Frau in den verschiedenen Phasen der Geschichte? Stimmt das Rollenbild, das wir von der Frau in der Geschichte haben, überhaupt? Oder war es vielleicht doch ganz anders? Eine archäologische Spurensuche und die Suche nach Antworten: Teilnehmer lernen die Handlungsspielräume der Menschen - vor allem der Frau - in den Gesellschaften vergangener Zeiten und Kulturen kennen.

Für die Serie der sogenannten Abendführungen öffnet das Pfalzmuseum einmal im Monat am Abend die Türen. An diesen speziellen Terminen werden den Besuchern besondere Experten- und Erlebnisführungen durch die Sammlungen geboten. Nach dem Museumsbesuch kann dann der Abend mit einem gemütlichen Kneipen- oder Restaurantbesuch fortgesetzt werden.

Weitere Themenführungen

Folgende weitere Abendführungen sind in diesem Jahr vorgesehen: 7. April, 19 Uhr: Pensala, Eier und Passionskrippen - Sonderführung durch die Osterausstellungen (7 Euro pro Person); 8. Mai, 19 Uhr: Von Göttern, Hexen und Dämonen - Wie wird man "die Geister, die ich rief ..." wieder los? (7 Euro pro Person); 20. Juni, 19 Uhr: Barocke Lust - Barocker Frust - Von Schönheit, Schrecken, Liebe und Leid (12 Euro pro Person); 9. Juli, 19 Uhr: Feuer, Met und Hexensalbe - Wie lebte, liebte und starb das einfache Volk? (8 Euro pro Person); 9. September, 19 Uhr: Führung durch die Ausstellung "(Ver)Kleidung" mit Barbara Eichhorn (7 Euro pro Person); 18. September, 210 Uhr: Nachts im Museum - "Wenn alte Knochen erzählen" (9 Euro pro Person).

Im Internet

Einzelne Termine und weitere Informationen können im Internet unter https://kaiserpfalz.forchheim.de/de/fuehrungen/sonderfuehrungen/abends-im-museum abgefragt werden. red