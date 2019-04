Das Richtige für alle Liebhaber des Meeres

Die Volkshochschule Haßberge weist auf kommende Veranstaltungen hin. Darunter ist auch ein Konzert mit einer ganz besonderen Gruppe, wie die Erwachsenenbildungseinrichtung mitteilt.

"Ein Meer von Musik" - ein kleines und feines Konzert mit "JanuEla & Alexandra" veranstaltet die Volkshochschule Breitbrunn am Samstag, 4. Mai, um 20 Uhr in Breitbrunn in der Scheune in der Dorfmitte am Denkmal. So unterschiedlich und vielfältig sich das Meer präsentiert, so abwechslungsreich ist das Repertoire der Gruppe "JanuEla & Alexandra" mit Stücken aus den Bereichen Pop, Jazz und Folklore. Einprägsam arrangierte Melodien und Gesangsstücke, auf das Wesentliche reduziert, glänzen durch einfache, durchsichtige Klangfarben. Die Sängerin Alexandra Knoch interpretiert mit ihrer einzigartigen Stimme in allen Tonlagen am liebsten bekannte Pop-Songs der vergangenen Jahrzehnte. Mit der Begleitung durch die Instrumentalisten Manuela Steffan an der Flöte, der Melodika und am Xylophon und Jan Gnyp an den Akustik-Gitarren und der Bassgitarre entstehen so völlig neue und hörenswerte Interpretationen der Stücke. Vor allem die Zuhörer, die das Meer ruhig und romantisch lieben, werden auf ihre Kosten kommen. Ein Kartenvorverkauf ist eingerichtet beim Haßfurter Tagblatt, Haßfurt, und in der Bäckerei Strohmenger, Breitbrunn. red