Das Rathausgrundstück in Effeltrich

Am Montag, 18. November, um 19 Uhr findet im Sitzungssaal des Rathauses Effeltrich eine Sitzung des Gemeinderates mit folgender Tagesordnung statt: Verfahrensfragen zum Architektenwettbewerb Rathausgrundstück Effeltrich; Vorstellung der Gutachten für das Rathaus VG Effeltrich; Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung zum Neubau eines SB-Marktes mit Backladen in der Gemarkung Effeltrich; Einbau des Trennvorhangs in der Turnhalle Effeltrich; Aufhebungssatzung des Bebauungsplan Effeltrich "Südwest".