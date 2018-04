Das Rathaus ist morgen früher zu

Die Stadt veranstaltet am Mittwoch ihre gesetzlich vorgeschriebene halbjährliche Personalversammlung. Deshalb sind die Dienststellen der Verwaltung an diesem Tag nur bis 13.45 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Nicht betroffen sind die Stadtwerke mit Hallenbad und Eisbahn. Auch die Städtebau GmbH, der Tourismus- & Veranstaltungsservice sowie die Tourist-Information in der Buchbindergasse sind zu den üblichen Geschäftszeiten erreichbar. Gleiches gilt für das Landschaftsmuseum, das Zinnfigurenmuseum und den Museumsshop auf der Plassenburg. Der Unterricht in der Musikschule findet statt. red