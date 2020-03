Tettau vor 15 Stunden

Das Rätseln macht ihr Freude

Am vergangenen Freitag konnte Irmgarda Rost aus Kleintettau ihren 80. Geburtstag feiern. Am 28. Februar 1940 als zweites von vier Kindern in Swietochlowice in Oberschlesien geboren, hatte die Jubilari...