Das Projekt Mitfahrbänke im Landkreis nimmt Fahrt auf

Für das Gemeinschaftsprojekt Mitfahrbänke konnte der Leader-Förderbescheid an den Projektträger, die Allianz Main & Haßberge, übergeben werden. Das teilte das Landratsamt gestern mit.

In der Allianz Main & Haßberge haben sich die fünf Kommunen Gädheim, Theres, Wonfurt, Haßfurt und Königsberg zusammengeschlossen. Eines der wichtigsten Handlungsfelder ist die Verbesserung der Mobilität. Dazu hat die Allianz das Gemeinschaftsprojekt Mitfahrbänke ins Leben gerufen, für das die Vertreter der Allianz Main & Haßberge nun den Leader-Förderbescheid entgegennehmen konnten. Den Förderbescheid übergab der Landrat Wilhelm Schneider (CSU).

Gefördert werden durch Leader 17 Mitfahrbänke und 43 Richtungsanzeiger. Zur Information der Öffentlichkeit wird ein Informationsflyer erstellt.

Die Höhe der Förderung beträgt rund 35 600 Euro. Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union (EU). Es hat das Ziel, die ländlichen Räume der EU zu stärken.

Bei dem Projekt Mitfahrbänke handelt es sich um ein Gemeinschaftsvorhaben. So sind neben den Mitgliedskommunen der Allianz Main & Haßberge auch die Gemeinde Breitbrunn und die Allianz Hofheimer Land am Projekt beteiligt. Als nächster Schritt steht die Fertigung der Mitfahrbänke und der Richtungsanzeiger an, die dann im Frühjahr 2020 an ausgewählten Standorten in den Kommunen aufgestellt werden sollen.

Das Konzept: Wer sich auf eine Mitfahrbank setzt, gibt das Signal, dass er mitgenommen werden will. Die Mitfahrbänke sind ein Beitrag zur Selbsthilfe; sie ergänzen den öffentlichen Personennahverkehr und sollen soziale Kontakte fördern. red