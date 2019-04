Das Prinzip Genossenschaft hat Zukunft

Jürgen Runau aus Schwabach referierte beim Herzogenauracher Männerforum über die überaus erfolgreiche Genossenschaft Mondragón. Ihr liegt eine Wirtschaftsweise zugrunde, die sich von der üblichen Profitorientierung abhebt. Bei ihr steht nicht das Kapital, sondern der Mensch im Mittelpunkt.

Die anschließende Diskussion und die Rückfragen waren deshalb so interessiert, weil Deutschland, das Mutterland der Genossenschaftsidee, Genossenschaften vor allem nur im Wohnungsbau- und Bankenwesen kennt. Dass eine Genossenschaft als Industrieunternehmen erfolgreich sein kann, können sich viele nur schwer vorstellen.

Hingwiesen wurde auf zwei Termine: Am Mittwoch, 17. April, 19 Uhr, findet in St. Magdalena ein Benefizkonzert statt. Das Bamberger Streichquartett spielt Haydns "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz". Dazu spricht Pater Anselm Grün passende Meditationen. Der Erlös unterstützt den Freundeskreis Cajamarca. Karten zu 20 Euro gibt es an der Abendkasse und den bekannten Vorverkaufsstellen.

Der zweite Hinweis knüpft an den Genossenschaftsabend an. Günter Moll, Leiter der Kinder- und Jugendabteilung für Psychische Gesundheit an der Uniklinik Erlangen, Sarah Benecke und Günter Grzega haben das Buch "Die Vorstufe zum Paradies für uns alle" geschrieben. Sie stellen es am 2. Mai um 19 Uhr im ASV-Heim vor. Sie erzählen, wie es 2050 aussehen könnte, falls sich das Konzept einer Gemeinwohl-Ökonomie durchsetze. Gotthard Eichstädt