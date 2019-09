Das Polizeiorchester kommt

Es ist bemerkenswert, dass Menschen, die anderen helfen wollen, diesen Dienst auch noch selbst finanzieren müssen. Beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) ist das so. Die Helfer sind auf Spenden angewiesen. Die Bereitschaft im Froschgrund ist mit rund 30 Leuten keine von den Großen. "Aber alle stehen zur Sache", sagt Bereitschaftsleiter Udo Hoppe. Um die Sache zu finanzieren, hat die Bereitschaft jetzt das Polizeiorchester Bayern für ein Benefizkonzert gewonnen.

"Vor drei Jahren haben wir das schon einmal gemacht", sagt Elli Hoppe, die schon seit über 50 Jahren beim BRK ist - so lange wie ihr Mann. Damals kamen über 400 Leute in die Franz-Goebel-Halle in Rödental. "Es war ein ganz tollen Konzert, die haben als allererstes den Coburger Marsch gespielt, da hatten sie die Leute sofort für sich gewonnen", erinnert sie sich. Nach dem Konzert kamen sofort Fragen, wann es das wieder gibt. "Wir können das ja nicht jedes Jahr machen", sagt Udo Hoppe. Aber heuer hat es wieder geklappt.

Das Geld aus den Einnahmen ist für die Ausrüstung zum Katastrophenschutz bei der Bereitschaft im Froschgrund gedacht. "Wir brauchen ja immer wieder neues Material und auch die Ausbildung kostet Geld", erklärt Udo Hoppe.

Das Polizeiorchester spielt kostenlos. "Aber wir verwöhnen die Musiker natürlich, so lange sie hier sind", versichert Elli Hoppe. Die Dekoration in der Halle übernehmen die Mitglieder der BRK-Bereitschaft selbst.

Als der Termin für das Konzert feststand, war es der 9. November. Der Tag, an dem vor 30 Jahren die Grenze zwischen den beiden Teilen Deutschlands fiel. "Da haben wir uns überlegt, das Konzert mit einer Ausstellung zu verbinden", sagt Udo Hoppe. Bei der Ausstellung bekommt die BRK-Bereitschaft Unterstützung von Michael Scholz, dem Leiter der Stadtbücherei Rödentals. Das Stadtarchiv verfügt über eine Vielzahl geeigneter Exponate.

Vorverkauf wird noch geregelt

"Wir wollen die Ausstellung um 18 Uhr eröffnen. Das Konzert beginnt dann um 19.30 Uhr", erklärt Udo Hoppe. Die Vorverkaufsstellen stehen noch nicht alle fest. Sobald sie bekannt sind, wird darüber informiert. "Wir wollten aber schon so bald wie möglich das Konzert ankündigen, damit die Leute sich den Termin schon mal vormerken können", erklärt er. Das werden sicher viele tun.