Das politische Geschehen noch immer im Blick

Bei staunenswerter geistiger Frische feierte Margot Grunow, wohnhaft in Stockheim, ihren 95. Geburtstag. Die ehemalige chemisch-medizinische Assistentin hat vor 39 Jahren Berlin verlassen und ist in Stockheim sesshaft geworden. 1985 verstarb ihr Ehemann Heinz. Seit dieser Zeit lebt sie allein in ihrem Haus. Nach wie vor interessiert sich die fleißige Leserin für die politischen Geschehnisse dieser Welt.

Zum Ehrentag reiste Sohn Peter Larsen aus Schwerin mit zwei Enkelkindern an. Die Glückwünsche der Gemeinde Stockheim überbrachte Zweiter Bürgermeister Siegfried Weißerth. Für den Landkreis Kronach gratulierte Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein als einer der Vertreter des Landrats. Zu den Glückwunschüberbringern gesellten sich außerdem die Nachbarn, mit denen sie ein gutes Miteinander pflegt. gf