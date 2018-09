"Das perfekte Herrchen" im TV

Zum zweiten Mal in diesem Jahr dreht ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender bei der Tierhilfe Franken. "Das perfekte Herrchen" heißt die neue Abendsendung des Bayerischen Fernsehens, welche seit Mitte August in einer Staffel von fünf Sendungen ausgestrahlt wird. In einem neuen Format werden hier interessierte, zukünftige Hundebesitzer, welche gezielt einem Hund aus dem Tierschutz ein neues Zuhause geben wollen, von der Auswahl über das Kennenlernen bis hin zur Vermittlung begleitet.

Bei ausgewählten Tierheimen und Tierschutzorganisationen wurde unter vorgegebenen Kriterien nach einem familienkompatiblen Hund gesucht. Sharka von der Tierhilfe Franken glänzte laut einer Pressemitteilung bereits beim Casting. Unter fünf charakterlich verschiedenen Hunden konnten sich die Interessierten für den Vierbeiner ihrer Wahl beim Sender bewerben.

In der Allianz mit dem erfahrenen Hundecoach Markus Richter wurden drei geeignete Interessenten für den Schützling der Tierhilfe Franken gesucht. Der Hundetrainer half beim Kennenlernen im Tierhilfehaus und begleitete die neuen potentiellen Hundebesitzer mehrere Stunden bei unterschiedlichen Alltagssituationen in neuer Umgebung wie auch im zukünftigen Zuhause und unterstützte aktiv mit Tipps und Ratschlägen je nach Situation.

Sharkas Zuhause ist jetzt in Bamberg. In der neuen Familie ist das schlaue Hundemädchen die alleinige Prinzessin. Die Sendung wird am Montag, 17. September, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. red