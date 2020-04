Das Osterlicht wird auf Wunsch gebracht

Die Kirchenvorstände der evangelischen Kirchengemeinden in Buch am Forst und in der Schney haben beschlossen, das Osterlicht am Ostersonntag zu den Häusern zu bringen. Um 9 Uhr werden zunächst die Glocken läuten. Dann wird in beiden Kirchen die Osterkerze entzündet, mit wenigen Anwesenden ein Osterlied gesungen und ein Psalm gebetet. Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher entzünden eigene Kerzen an der Osterkerze und nehmen diese in einer Laterne mit. Bei den jeweiligen Häusern angekommen, werden sie klingeln und von der großen Osterkerze eine kleine Kerze anzünden und die dann abstellen. Wer mag, spricht zur Begrüßung die Osterbotschaft: Der Herr ist auferstanden - Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Die Osterlichtaktion ist konfessionsunabhängig und kostenlos. Auf Wunsch wird den Gläubigen die kurze Osterpredigt von Pfarrerin Vincent als Text dazugelegt. Um die Wege besser planen zu können, ist eine Anmeldung bis Samstag, 18 Uhr, unter Telefon 09571/8585 (auch der Anrufbeantworter wird abgehört) oder per E-Mail an: pfarramt.schney@elkb.de nötig. Bitte Namen und Adresse angeben. Dann wird am Ostersonntag ab etwa 9.15 Uhr ein Osterlicht vor die Tür gestellt. An diesem Tag stehen weitere kleine Osterkerzen in den Kirchen, die bis 18 Uhr geöffnet sein werden. Dort kann auch eine Kerze abgeholt werden. red