Das Obstgarten-Biotop auf dem Präsentierteller

Seit einiger Zeit ist ein Streit darüber entbrannt, ob man das Obstgarten-Biotop südlich des Gymnasiums und der Kerschensteiner Straße zwei mächtigen Wohnblöcken mit 30 bis 40 Wohneinheiten opfern soll. Dazu nimmt der Höchstadter Biologe Hans Krautblatter als BN-Funktionär Stellung.

Er stellt fest, dass sich zur gleichen Zeit Nachbarstädte wie Nürnberg und Erlangen mit erheblichem finanziellen Aufwand bemühen, mehr Grünflächen in den städtischen Wohnraum zu bringen. Vor allem der südliche Teil des Obstgartenareals mit seinem mächtigen Baumbestand vereine in idealer Weise die Vorzüge eines alten Obstgartens mit denen eines wertvollen Biotops.

Um das prächtige Obstgarten-Biotop zu präsentieren, müsse lediglich die kleine Wiese, die auf nährstoffreichem Boden nur ganz gewöhnliche Wiesenpflanzen enthalte, mehrmals im Jahr gemäht werden, damit sie gut begehbar ist. Man müsse sie nicht verlassen, um alles Bemerkenswerte aus nächster Nähe, quasi auf dem Präsentierteller, begutachten zu können.



Artenreiche Sträucher

"Wenn man vom Hartplatz aus die Wiesenfläche betritt, bilden ein alter Apfelbaum und eine große Traubenkirsche die Flanken. An beide schließen sich artenreiche Sträucher (Liguster, Pfaffenhütchen, Traubenkirsche, Schwarz-Holunder, Hartriegel, Süßkirsche und Mirabelle) an. Im Westen hat man schließlich die imposante Riege der mächtigen, alten Apfelbäume vor sich, im Süden bildet ein großer Birnbaum den Abschluss", schreibt Krautblatter.

Vom Westrand der Wiese sei ein gewaltiger Nussbaum zu sehen, an dem eine Liane in Form eines üppigen Efeus emporrankt und am Boden ein Farn. Altholz und Reisig schaffe Lebensraum für zahlreiche Totholz bewohnende Tierarten.

Von den dominierenden Apfelbaum-Riesen seien in der Zwischenzeit weitere Details bekannt geworden. Die ursprüngliche Altersangabe "mehr als 60 Jahre" könne nun mit 100 Jahren präzisiert werden. Der Stammdurchmesser in Brusthöhe betrage 50 bis 60 Zentimeter.

Anwohner bestätigten, dass die reifen Äpfel vorzüglich schmecken würden und sehr haltbar seien. Trotz ihrer 100 Jahre seien die Bäume noch sehr vital. Von besonderer Bedeutung für die Züchtung sei ihre Widerstandsfähigkeit.

"Bisher wurden aus der Tierwelt nur die Vögel registriert. Etwa 30 Arten hielten sich regelmäßig in diesem Obstgarten auf, darunter zwei Arten der Roten Liste (RL1 und RL2)", so Krautblatter weiter.



Vereine wurden aktiv

Den Vorständen von vier naturverbundenen Vereinen (Obst- und Gartenbau, Kellerberg, Imker und Bund Naturschutz) sei völlig klar gewesen, dass man dieses Kleinod unbedingt erhalten müsse.

Sie hatten am 19. Mai an den Bürgermeister und den Stadtrat ein Schreiben mit der entsprechenden Bitte geschickt.

Darin sei die Frage aufgeworfen worden, ob es sinnvoll ist, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gymnasium-Südzugang, wo während der Schulzeit täglich circa 1000 Menschen ein- und ausgehen, einen Wohnblock zu errichten. Die unmittelbare Nähe des Kamins des Hack-schnitzelwerks komme hinzu. Man müsse sich zudem fragen, ob es vertretbar sei, angesichts einer Reihe von Baulücken und der für die kommenden Jahre versprochenen 1000 neuen Bauplätze für zwei Wohnblöcke ein einmaliges Obstgarten-Biotop opfern zu müssen. "Zwei Gutachten von einem Forstmann und dem amtlichen Naturschutz sagen dazu Nein'", so Krautblatter.

Ein sehr klares Bild gebe die Unterschriften-Aktion. Von insgesamt 426 Unterschriften stimmten 270 Bürger des Umfeldes für den Erhalt des Biotops. Lediglich acht unterschrieben nicht. Im Klartext: 97 Prozent der Bürger im Umkreis des Grundstücks befürworteten den Erhalt der Grünfläche. red